Südkoreanischer Sicherheitsbeamter besucht USA für Koordinierung von Gipfelthemen

Photo : YONHAP News

Kim Hyun-chong, der zweite Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, ist am Wochenende in die USA gereist, um die Tagesordnung bei dem für den 11. April vorgesehen Gipfel zwischen Südkorea und den USA zu koordinieren.Ganz oben auf der Tagesordnung werden Nordkorea-Fragen stehen. Die südkoreanische Regierung will die Rolle eines „Förderers“ spielen, um einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA herbeizuführen.Kim sagte in Bezug auf den Rahmen der Verhandlungen über die Denuklearisierung, es sei wichtig, an der Top-down-Methode festzuhalten.Zu einem Medienbericht, nach dem die USA Nordkorea ein Dokument mit der Forderung nach einer umfassenden Denuklearisierung überreicht hätten, hieß es, dass Südkorea darüber berichtet worden sei. Damit wurde angedeutet, dass eine enge Kooperation zwischen Seoul und Washington erfolge.Kim bezeichnete zudem die Entsendung eines Sondergesandten nach Nordkorea im Vorfeld des Südkorea-USA-Gipfels als eine gute Idee.