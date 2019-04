Zwei Ministerkandidaten scheitern nach Anhörungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Sonntag seine Nominierung für den Posten des Wissenschaftsministers zurückgezogen und das Rücktrittsgesuch des nominierten Landministers akzeptiert.Für den Widerruf der Nominierung des Ministers für Wissenschaft und IKT, Cho Dong-ho, spielte seine Teilnahme an einer Konferenz einer betrügerischen akademischen Gesellschaft die entscheidende Rolle. Er geriet auch wegen der Vorwürfe unnötiger Geschäftsreisen ins Ausland und des luxuriösen Studentenlebens seiner Söhne im Ausland in die Kritik.Der nominierte Minister für Land, Infrastruktur und Transport, Choi Jeong-ho, war wegen des Besitzes mehrerer Wohnungen umstritten. Das Präsidialamt teilte mit, die bei der parlamentarischen Anhörung zu Choi gestellten Fragen wie zur Immobilienspekulation und eine unrechtmäßige Schenkung an seine Kinder ernst zu nehmen.Moons zügige Entscheidung wird darauf zurückgeführt, dass sogar innerhalb der regierenden Minjoo-Partei Koreas große Bedenken über die beiden Kandidaten herrschten. Die Entscheidung wird auch als ein vorsorgliches Vorgehen angesichts der Position der Freiheitspartei Koreas betrachtet, alle sieben Ministerkandidaten ablehnen zu wollen.Es ist das erste Mal, dass Moon seine Nominierung für einen Minister zurückzieht.Moon hatte am 8. März sieben Ministerkandidaten bekannt gegeben.