US-Handelsbeauftragter: Geändertes FHA mit Südkorea senkt Handelsbarrieren für US-Autos

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Handelsbeauftragten senkt das geänderte Freihandelsabkommen mit Südkorea die Handelsbarrieren für US-Autos.Auch sei unter dem geänderten Abkommen der Herkunftsnachweis verbessert worden.Das schrieb Südkoreas Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Sonntag und beruft sich auf einen am Freitag veröffentlichten Bericht des Büros des US-Handelsbeauftragten zu Zugangsschranken in Auslandsmärkten.Washington und Seoul hätten sich demnach auf Änderungen ihres als KORUS bekannten Freihandelspakts geeinigt, die Verbesserungen für die Beseitigung einer Reihe von Regulierungen und Nichtzollschranken beinhalteten.Fortschritte bestünden darin, dass durch die Änderungen des Abkommen die Handelsbarrieren im Autosektor gesenkt worden seien.Südkorea und die USA hatten ihr Abkommen auf Bitten der USA geändert. Die geänderte Version trat im Januar in Kraft.