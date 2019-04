Südkorea beginnt Grabungsarbeiten in DMZ

Photo : YONHAP News

Südkorea beginnt Grabungsarbeiten in der Demilitarisierten Zone (DMZ).Südkorea werde zusätzliche Arbeiten zur Minenräumung und grundlegende Arbeiten zur Grabung nach Gebeinen südlich der Militärischen Demarkationslinie beginnen. Hierfür würden über 100 Personen mobilisiert.Gemäß einem Militärabkommen vom letzten Jahr, mit dem Spannungen reduziert und Vertrauen aufgebaut werden soll, sollen beide Koreas von April bis Oktober ein gemeinsames Projekt für die Ausgrabung von Gebeinen gefallener Soldaten durchführen. Am Hügel Hwasalmeori (Pfeilspitze) in Cheorwon in der Gangwon-Provinz hatten im Koreakrieg schwere Schlachten stattgefunden.Jedoch hatte Nordkorea auf Südkoreas Anfrage für den Start des Projekts nicht reagiert. Südkorea hatte daher beschlossen, grundlegende Arbeiten alleine durchzuführen.