NBC: FBI erhielt gestohlene Daten aus nordkoreanischer Botschaft in Spanien

Photo : YONHAP News

Nach einem Medienbericht hat die US-Bundespolizei FBI gestohlene Daten aus der nordkoreanischen Botschaft in Madrid erhalten.Die anti-nordkoreanische Gruppe Free Joseon hatte sich zu dem Einbruch am 22. Februar bekannt und angegeben, einige der erhaltenen Informationen mit dem FBI geteilt zu haben.Der US-Sender NBC meldete am Samstag, dass eine mit dem Vorgang vertraute Quelle den Erhalt von Informationen bestätigt habe.Der Sender zitierte einen früheren Geheimdienstbeamten, nach dem der Erhalt von Informationen des sicherheitsbesessenen Nordkorea aus einer dessen Botschaften bedeutsam sein könnte.NBC wies aber auch darauf hin, dass FBI und Geheimdienst CIA die Berichte nicht bestätigen wollten.