Reuters: Trump forderte von Kim Übergabe von Atomwaffen an USA

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Gipfel in Vietnam im Februar aufgefordert, Nordkoreas Atomwaffen und Treibstoffe für Atombomben den USA auszuhändigen.Trump habe beim Treffen Kim ein Dokument mit einer solchen offenen Forderung überreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle, die ungenannt bleiben wollte.Wie verlautete, hätten die USA sehr umfassende Maßnahmen zur Denuklearisierung gefordert, darunter eine umfassende Meldung und Inspektion des Atomprogramms, die Einstellung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Atomprogramm und ein vollständiger Abbau der nuklearen Infrastruktur. Auch wurden die Verwendung der Nuklearwissenschaftler und -techniker für kommerzielle Aktivitäten und ein vollständiger Zugang von US- und internationalen Inspektoren verlangt.Laut der Quelle übergab Trump Kim beim Treffen im Metropole Hotel in Hanoi am 28. Februar die koreanische und die englische Version des Dokuments, das die Position der USA enthält.Laut der englischen Version, die Reuters vorliegt, forderten die USA, die Nuklearinfrastruktur, das Programm für chemische und biologische Kriegführung und die damit zusammenhängenden Fähigkeiten für den doppelten Verwendungszweck sowie ballistische Raketen, Startrampen und zugehörige Einrichtungen vollständig abzubauen.