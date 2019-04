Außenministerin: Südkorea und USA verfolgen dasselbe Ziel bei Politik gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut Außenministerin Kang Kyung-wha stimmen Südkorea und die USA in ihrem Ziel hinsichtlich der Politik gegenüber Nordkorea miteinander überein.Das habe sie erneut bestätigen können, sagte Kang bei einem Treffen mit Korrespondenten in der südkoreanischen Botschaft in Washington im Anschluss an ihr Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag (Ortszeit).Was nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi in der gegenwärtigen Phase am wichtigsten sei, sei die Wiederaufnahme von Verhandlungen, äußerte Kang. Pompeo habe auch betont, weiter diplomatische Bemühungen unternehmen zu wollen, um künftig konkrete Fortschritte bei der Denuklearisierung zu erzielen, obwohl in Hanoi keine konkrete Einigung erzielt worden sei.Kang versuchte die Besorgnis über einen Riss in der Kooperation zwischen Südkorea und den USA zu zerstreuen. Zwischen Südkorea und den USA finde ein tiefgründiger und offener Meinungsaustausch zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Atomprogramm statt, hieß es.Kang sagte außerdem, dass sie Pompeo auch Südkoreas Position zu aktuellen bilateralen Angelegenheiten wie eine Verlängerung einer Ausnahme vom Verbot des Ölimports aus Iran übermittelt habe.