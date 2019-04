Präsident Moon will sich mit Trump aktiv für Friedensprozess einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat versprochen, mit US-Präsident Donald Trump nach Wegen suchen zu wollen, wie Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel erzielt werden können.Das Versprechen gab Moon am Montag bei einer Sitzung mit seinen Beratern und Stabsmitarbeitern bekannt.Mit Trump wolle er nächste Woche über Wege für eine Verstärkung der Kooperation sprechen, um den Friedensprozess voranbringen zu können. Hierzu zählten eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea, die vollständige Denuklearisierung des Nordens und Verbesserungen in den innerkoreanischen Beziehungen und in den US-amerikanisch-nordkoreanischen Beziehungen.Moon sagte, Seoul und Washington könnten nicht mehr rückwärts gehen. Doch würden sie Wege finden, um Hürden zu vermeiden und gemeinsam neue Wege zu erschließen.