Fußballklub kritisiert LKP wegen Wahlkampagne im Stadion

Photo : YONHAP News

Der Profi-Fußballklub Gyeongnam hat eine offizielle Stellungnahme zur umstrittenen Wahlkampagne der Freiheitspartei Koreas (LKP) in seinem Heimstadion abgegeben.Parteichef Hwang Kyo-ahn und der Kandidat für die Nachwahl für das Parlament in Changwon, Kang Ki-yoon, führten am Samstag in dem Stadion in Changwon eine Kampagne durch.Der Klub habe mitgeteilt, dass in einem Fußballstadion keine Wahlkampagne erlaubt sei, und der Partei davon abgeraten, teilte Gyeongnam FC am Montag mit. Die LKP habe dies jedoch ignoriert.Der Klub wolle die LKP zu einer offiziellen Entschuldigung auffordern und diese in moralischer und rechtlicher Hinsicht zur Verantwortung ziehen, je nach den Disziplinarmaßnahmen, die gegen den Klub verhängt würden, hieß es.Wie verlautete, drohe dem Gyeongnam FC gegebenenfalls die Aberkennung von zehn Spielpunkten. Daher wurden in politischen Kreisen kritische Stimmen gegen die größte Oppositionspartei laut. Park Joo-min, Vorstandsmitglied der Regierungspartei, kritisierte die Erläuterung der LKP als Lüge und forderte eine Entschuldigung bei den Einwohnern der Provinz Süd-Gyeongsang.Hwang behauptete, dass es beim Eintritt in das Stadion kein Problem gegeben habe.