Ausfuhren vierten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren befinden sich weiter in einem Abwärtstrend.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie belief sich das Exportvolumen im März auf 47,11 Milliarden Dollar.Das sind 4,2 Milliarden Dollar oder 8,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit verzeichnete das Land seit dem vergangenen Dezember den vierten Monat in Folge einen Exportrückgang.Als wichtigster Grund werden die gesunkenen Halbleiterpreise vermutet. Der Preis von DRAM-Speichern, ein Exportschlager, rutschte um 44 Prozent im Vorjahresvergleich ab. NAND-Flashspeicher verbilligten sich um 27,9 Prozent. Als dessen Folge schrumpfte das Exportvolumen bei Halbleitern im März um 16,6 Prozent, obwohl die Exportmenge um 1,8 Prozent wuchs.Ein weiterer Grund für den Exportrückgang war eine globale Konjunkturabschwächung. Als Folge des anhaltenden Konjunkturrückgangs in China ging das Exportvolumen gegenüber dem Land um 15,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zurück.