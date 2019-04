Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat zum Wochenstart zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,29 Prozent auf 2.168,28 Zähler.Investoren hätten die Berichte über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China als positive Orientierung aufgefasst, sagte Kim Yoon-bo von Cape Investment & Securities.Der Technologieindex Kosdaq gewann 1,03 Prozent auf 735,81 Zähler.Die Landeswährung Won gewann gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.133,7 Won gehandelt.