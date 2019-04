ASEAN-Sondergipfel findet im November in Busan statt

Photo : YONHAP News

Ein Sondergipfel zwischen Südkorea und den Ländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wird im November in Busan stattfinden. Das Großereignis wird anlässlich des 30-jährigen Bestehens der gemeinsamen bilateralen Beziehungen begangen, wie ein Sprecher des Präsidentenamts am Montag bekannt gab.Demnach wird Präsident Moon Jae-in die Staatsoberhäupter der zehn ASEAN-Nationen sowie deren jeweiligen Generalsekretäre zu einem zweitägigen Gipfel am 25. November in die Küstenstadt Busan einladen.Bei der bisher größten internationalen Konferenz unter der Ägide von Präsident Moon werden die letzten drei Jahrzehnte bilateraler Beziehungen begangen sowie die weitere Zukunft geplant.Laut Präsidialamt werde der Gipfel eine gute Möglichkeit bieten, den Fortschritt von Neuer Südpolitik des südkoreanischen Präsidenten zu überprüfen sowie weitere, gegenseitige Bemühungen zu unternehmen.Der erste Südkorea-Mekong Gipfel wird ebenfalls am 27. November in Busan abgehalten. Dabei geht es darum, die Kooperation Südkoreas mit den Ländern entlang des transnationalen Flusses zu stärken.