Politiker mit südkoreanischen Wurzeln wird Frankreichs neuer Digitalminister

Photo : YONHAP News

Ein Franzose mit koreanischen Wurzeln ist von Präsident Emmanuel Macron am Sonntag als einer von drei Ministern für Digitales ernannt worden.Cedric O, dessen koreanischer Name O Yong-taek ist, wurde im Jahr 1982 geboren. Er ist Sohn eines Koreaners und einer Französin, die in Südkorea Französisch unterrichtet hat. Seinen Abschluss machte Cedric O an der Elite-Universität HEC Paris, bevor er seine politische Karriere 2006 als Unterstützer des damaligen Präsidentschaftskandidaten Dominique Strauss-Kahn begann.Seit Macrons Amtsantritt im Jahr 2017 hat O als dessen Berater für Digitalwirtschaft gedient.