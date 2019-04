US-Außenminister äußert Hoffnung auf weiteres Treffen zwischen Kim und Trump binnen Monaten

Photo : KBS News

Die USA haben die Absicht gezeigt, in den festgefahrenen Verhandlungen mit Nordkorea mit einer Top-down-Methode einen Durchbruch herbeizuführen.US-Außenminister Mike Pompeo würde darauf hoffen, dass die Staatschefs Nordkoreas und der USA in den kommenden Monaten wieder zusammenkommen würden, wie er in einem Interview mit einem Radiosender in Pennsylvania am letzten Freitag sagte. Dabei sollte ein substanzieller erster Schritt auf dem Weg zur Denuklearisierung erreicht werden können, hieß es, wie das US-Außenministerium nun bekannt gab.Auf die Frage nach einem Zeitplan für die Denuklearisierung antwortete Pompeo, er versuche vorsichtig zu sein, wenn es darum gehe, Vorhersagen über das Timing zu treffen.Zugleich äußerte er die Position, dass die Sanktionen die Denuklearisierung beschleunigen würden. Die nordkoreanischen Einwohner machten sich unter dem dortigen Sanktionsregime nicht besonders gut. Dies beschleunige den Zeitplan.Südkorea und die USA sind damit einverstanden, in den Verhandlungen mit Nordkorea mit der Top-down-Methode für einen Durchbruch zu sorgen. Es wird erwartet, dass die Staatschefs beider Länder bei ihrem Gipfel in der kommenden Woche ihre Bemühungen fortsetzen würden, um eine Lösung in der Denuklearisierungsfrage zu finden.