Wahlkommission trifft Verwaltungsmaßnahme gegen LKP wegen umstrittener Wahlkampagne in Fußballstadion

Photo : KBS News

Die Nationale Wahlkommission hat wegen einer umstrittenen Wahlkampagne in einem Fußballstadion eine Verwaltungsmaßnahme gegen die Freiheitspartei Koreas (LKP) verhängt.LKP-Chef Hwang Kyo-ahn und der Kandidat der Partei für die anstehende Nachwahl für das Parlament, Kang Ki-yoon, hatten am Samstag im Heimstadion des Profi-Fußballklubs Gyeongnam FC in Changwon eine Wahlkampagne durchgeführt. Dabei trugen sie Kleidung, auf der der Parteiname und die Nummer des Kandidaten geschrieben stehen.Die Wahlkommission bat am Montag die Partei um Kooperation für eine faire Wahl. Die Wahlkampagne könne einen Verstoß gegen Artikel 106 Absatz 2 des Wahlgesetzes darstellen, hieß es.Laut Artikel 106 des Wahlgesetzes ist eine Wahlkampagne nur an offenen Plätzen zulässig, wo jeder frei verkehrt. Dazu zähle ein Fußballstadion nicht, da man für den Eintritt dorthin eine Gebühr bezahlen müsse.Die LKP erläuterte, dass die Wahlkommission auf ihre Anfrage geantwortet habe, dass eine Wahlkampagne in einem Stadion möglich sei. Die Wahlkommission der Provinz Süd-Gyeongsang meint jedoch, dass sich ihre Antwort auf eine Aktivität vor einem Stadion bezogen habe.Die Wahlkommission ermittelt auch, ob der Kandidat der Gerechtigkeitspartei, Yeo Yeong-guk, am 2. März in einem Basketballstadion in Changwon einen mit seiner Nummer und dem Namen versehenen Haarreifen trug. Die Partei teilte mit, dass sie keine Wahlkampfaktivität in dem Stadion durchgeführt habe.