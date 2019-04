Kultur Ältestes hölzernes Schiffsmodell in Gyeongju entdeckt

In Gyeongju ist das bislang älteste hölzerne Schiffchen in Korea entdeckt worden, das einst für Rituale verwendet wurde.



Das Nationale Forschungsinstitut für Kulturerbe in Gyeongju teile mit, dass bei den Ausgrabungsarbeiten an der Stätte des Palastes Wolseong der Silla-Dynastie ein etwa 40 Zentimeter langes Schiffchen aus Holz im Burggraben entdeckt worden sei.



Das Schiffchen wurde vermutlich im 4. Jahrhundert oder Anfang des 5. Jahrhundert angefertigt und ist somit das älteste unter den bisher in Korea gefundenen Schiffsmodellen. Das Ausgrabungsteam geht angesichts der ausgefeilten Form davon aus, dass das Schiffchen für Rituale der königlichen Familie oder unter Adeligen genutzt worden war.



Zudem wurden zwei Holzschilde aus dem 4. bis 5. Jahrhundert ausgegraben. Ein Schild hat einen Griff. Es wird vermutet, dass die Schilde als Waffen in Kriegen eingesetzt oder für Rituale verwendet worden waren.



Die Behörde für Kulturerbe wird im Baekje Museum in Seoul eine Sonderausstellung vom 5. April bis 2. Mai veranstalten, um an der Palaststätte Wolseong ausgegrabene Relikte der Öffentlichkeit zu zeigen.