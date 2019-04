Angeklagte Vietnamesin im Mordfall Kim Jong-nam zu 40 Monaten Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Eine wegen der Ermordung von Kim Jong-nam, Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, in Malaysia angeklagte Vietnamesin wird offenbar Anfang Mai freigelassen.Die Anklage gegen sie wurde eingeschränkt auf den Vorwurf der Verletzung.Laut lokalen und ausländischen Medien befand ein malaysisches Gericht am Montag die Vietnamesin namens Doan Thi Huong in diesem Anklagepunkt für schuldig und verhängte eine 40-monatige Haftstrafe.Sie war wegen des Vorwurfs vor Gericht gestellt worden, im Februar 2017 am Internationalen Flughafen von Kuala Lumpur Kim Jong-nam das Nervengift VX ins Gesicht geschmiert und ihn damit getötet zu haben. Die große Streitfrage war, ob sie als Marionette instruiert wurde oder genau über ihre tödliche Tat bescheid wusste.Der Rechtsanwalt der Vietnamesin sagte, sie werde in der ersten Maiwoche freigelassen. Eine Strafmilderung sei im malaysischen Justizsystem üblich.