KCNA: Russischer Innenminister in Nordkorea eingetroffen

Der russische Innenminister Wladmir Kolokozew und seine Begleiter sind in Pjöngjang eingetroffen.Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.KCNA nannte jedoch weder die Dauer des Besuchs noch dessen Zweck.Kolozew ist für die öffentliche Sicherheit zuständig. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob sein Besuch in Zusammenhang mit einem eventuellen Russland-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un steht.Kim Chang-son, der de facto Stabschef von Kim Jong-un, hatte jüngst einen siebentägigen Besuch in Russland abgestattet.