US-Marineinfanterie schickte letzten Monat Flugzeuge auf koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA setzen kleine gemeinsame Übungen fort, obwohl groß angelegte Gemeinschaftsübungen wie die Key Resolve ausgesetzt wurden.Wie man festgestellt hat, wurden 14 Flugzeuge der auf Hawaii stationierten US-Marineinfanterie im März auf die koreanische Halbinsel geschickt. Dazu zählten Kipprotorflugzeuge des Typs Osprey und neue Cobra-Hubschrauber. Ein Teil der Flugzeuge nahm an KMEP, einer gemeinsamen Übung der Marineinfanterien Südkoreas und der USA, teil.Das gab der Kommandeur des US-Marineinfanteriekorps im Pazifik, Lewis Craparotta, bekannt. Man habe beobachtet, dass sich die Einsatzbereitschaft der südkoreanischen Streitkräfte durch eine solche Übung verbessere, sagte er bei einem internationalen Symposion anlässlich des 70. Gründungsjubiläums der südkoreanischen Marineinfanterien am Dienstag in Seoul.Ein südkoranischer hochrangiger Militärvertreter sagte, dass der Einsatz der US-Marineinfanterie auf der koreanischen Halbinsel eine angepasste Gemeinschaftsübung der Marineninfanterie darstelle. Solche Übungen würden das ganze Jahr über fortgesetzt.Unterdessen kritisierten nordkoreanische Propagandamedien die gemeinsame Luftwaffenübung Südkoreas und der USA namens Pacific Thunder und die Einfahrt des US-Patrouillenschiffs Bertholf in den Marinehafen der Insel Jeju.Die Propaganda-Webseite Uriminzokkiri betonte, dass die Militärs der USA und Südkoreas jüngst in der Luft und auf dem Meer gemeinsame Übungen durchsetzten und an der militärischen Druckausübung festhielten. Das stelle eine gefährliche militärische Provokation dar und setze der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung Nordkoreas und der USA sowie der innerkoreanischen Deklarationen einen Dämpfer auf.