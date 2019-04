Politik Südkorea beginnt am Mittwoch Reparaturarbeiten an Anlagen für Videotreffen von getrennten Familien

Südkorea beginnt am Mittwoch Reparatur- und Verbesserungsarbeiten an den Anlagen für mögliche Videotreffen zwischen den in beiden Teilstaaten getrennt lebenden Familien.



Das sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag der Presse. 13 solcher Treffeinrichtungen in Südkorea würden instand gesetzt, die Arbeiten bis Ende April abgeschlossen.



Das Ressort hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass eine Reparatur erforderlich sei, da die Anlagen für die Videotreffen seit dem siebten und letzten Videotreffen im Jahr 2007 nicht mehr verwendet wurden.



Nach Diskussionen zwischen den zuständigen Ministerien wolle Südkorea auch Diskussionen mit Nordkorea führen, um Materialien für die Instandsetzung der entsprechenden Anlagen im Norden zu liefern, sagte der Beamte. Auch die Umsetzung von weiteren, in der gemeinsamen Erklärung vom September in Pjöngjang vereinbarten Projekten wie der ständige Betrieb eines Treffpunktes für die getrennten Familien am Geumgang-Gebirge sowie der Austausch von Videobriefen werde vorbereitet.



Nach weiteren Angaben sind in dem innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesong mit Stand von Dienstag etwa zehn Nordkoreaner im Einsatz, während 64 Südkoreaner im Dienst sind.



Die jeden Freitag stattfindende Sitzung zwischen den Büroleitern werde diese Woche offenbar ausfallen, da der Freitag ein Feiertag in Nordkorea ist.