Die Stadt Ulsan beginnt mit diesjährigen Kreuzfahrtsausflügen zur Walbeobachtung

Photo : KBS News

Die Stadt Ulsan hat den diesjährigen Betrieb von Südkoreas einzigem Kreuzfahrtschiff zur Beobachtung von Walen begonnen.Laut der Ulsan Namgu City Management Corporation vom Dienstag wird das Schiff im Zeitraum bis Oktober achtmal pro Woche in See stechen.Das Kreuzfahrtschiff beinhaltet unter anderem ein Abendessen-Buffet und eine nächtliche Aussichtsplattform am Schiffsdeck, das einmal wöchentlich im Zeitraum zwischen Mai und Oktober angeboten wird.Der Dampfer ist 550 Tonnen schwer und kann bis zu 320 Leute beherbergen. Er ist ausgestattet mit den verschiedensten Annehmlichkeiten, darunter Restaurants, Cafés und einem Theater. Fast 23 tausend Passagiere haben das Schiff im letzten Jahr genutzt. Dabei kam es zu 24 Sichtungen von Walen bei insgesamt 123 Ausflügen. Dies bildet die höchste Erfolgsrate seit Inbetriebnahme des Kreuzfahrtschiffes.