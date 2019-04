USA: Geschweißte Rohre aus Südkorea werden zu Dumpingpreisen verkauft

Photo : KBS News

Die Internationale Handelskommission der USA (ITC) hat geurteilt, dass importierte geschweißte Rohre mit großem Durchmesser aus Südkorea, Kanada, Griechenland und der Türkei zu Dumpingpreisen in den USA verkauft werden.Die Kommission fällte ein entsprechendes Urteil zu zwei von insgesamt drei untersuchten Rohrtypen und gab dies auf ihrer Webseite bekannt. Sie ging zudem davon aus, dass Produkte aus Südkorea und der Türkei von ihren Regierungen subventioniert wurden.Das US-Handelsministerium hatte im Februar festgestellt, dass bei koreanischen Produkten eine Dumpingspanne bis zu 20,39 Prozent bestehe und bei kanadischen bis zu 12,32 Prozent. Die ITC leitete gemäß des vorläufigen Urteils des Ministeriums entsprechende Untersuchungen ein.Laut einem südkoreanischen Regierungsvertreter können Anti-Dumping-Zölle für fünf Jahre verhängt werden.Das US-Handelsministerium wird am 15. April entscheiden, ob in diesem Fall Zölle verhängt werden.Südkorea exportierte im Jahr 2017 geschweißte Rohre mit großem Durchmesser im Wert von 150 Millionen Dollar an die USA.