Politik Südkorea hofft auf zukunftsorientierte Beziehungen mit Japan in neuer Ära

Das südkoreanische Außenministerium hat im Vorfeld der neuen Zeitrechnung in Japan seine Hoffnung auf eine zukunftsorientierte Entwicklung der bilateralen Beziehungen geäußert.



Die entsprechende Antwort gab Sprecher Kim In-cheol in Seoul am Dienstag vor der Presse auf die Frage, welche Auswirkungen Japans neue Ära auf die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan haben würden.



Japan gab am Montag bekannt, dass der Namen der neuen Ära „Reiwa“ heißt. Diese beginnt am 1. Mai mit der Thronbesteigung des neuen Kaisers Naruhito.



„Reiwa“ wurde von einem Gedicht über Pflaumenblüten aus der ältesten Gedichtanthologie Japans namens „Manyoshu“ inspiriert.