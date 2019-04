Innerkoreanisches KCNA: Nordkoreansicher Sicherheitsminister trifft russischen Innenminister

Der nordkoreanische Minister für Volkssicherheit, Choe Pu-il, hat am Dienstag mit dem russischen Innenminister Wladmir Kolokolzew Gespräche geführt.



Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.



Beim Treffen in Pjöngjang hätten sich beide Seiten über die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen den Sicherheitsbehörden beider Länder und gemeinsame Anliegen ausgetauscht. Das Ministerium für Volkssicherheit habe ein Begrüßungsbankett für die russiche Delegation organisiert, hieß es.



Kolokolzew war am Montag in Pjöngjang eingetroffen. Er habe sich auch mit Kim Yong-nam, dem Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, getroffen und ein Geschenk für Machthaber Kim Jong-un überreicht, so KCNA.



Die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete am Dienstag, dass der Nordkorea-Besuch des Innenministers ein geplanter Austauschbesuch zwischen den Sicherheitsbehörden beider Länder sei. Dabei wurde eine Quelle der russischen Botschaft in Pjöngjang zitiert.



Eine Delegation des Ministeriums für Volkssicherheit habe bei ihrem Besuch in Moskau im Dezember Kolokolzew nach Pjöngjang eingeladen, hieß es.



Vor allem richtet sich derzeit die Aufmerksamkeit auf den Nordkorea-Besuch von Kolokolzew, da Spekulationen über einen bevorstehenden Russland-Besuch von Kim Jong-un kursieren.