Nachwahlen zum Parlament finden statt

Photo : YONHAP News

Die Nachwahlen zum Parlament finden heute in Changwon-Seongsan und Tongyeong-Goseong in der Provinz Süd-Gyeongsang statt.Es werden zwar lediglich zwei Sitze in der Region Yeongnam vergeben, die Wahlen sind allerdings dennoch von politischer Bedeutung.Die Parteien meinen, dass sie aus diesem Anlass die öffentliche Stimmung in der Region Yeongnam im Voraus ausloten können, die vermutlich ein entscheidender Faktor bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr sein werden. Die Wahlergebnisse werden daher auch als Zwischenwertung der Moon Jae-in-Regierung betrachtet.Die regierende Minjoo-Partei will sich in Changwon-Seongsan mit dem Sieg des einheitlichen Kandidaten gemeinsam mit der Gerechtigkeitspartei die politische Vorherrschaft sichern und Reformen vorantreiben.Die Freiheitspartei Koreas will die Wahlen als Wendepunkt nutzen, da ihre Siege in beiden Wahlkreisen die Stabilität der Führung unter Hwang Kyo-ahn erhöhen und die Kampffähigkeit gegen die Regierungspartei verstärken würden. Hwang setzte sich daher stark dafür ein, die Kandidaten bei der Wahlkampagne in Tongyeong und Changwon zu unterstützen.Die Bareunmirae-Partei hofft darauf, einen zweistelligen Stimmenanteil zu erreichen und sich damit als alternative Partei zu etablieren.Die Gerechtigkeitspartei kann auf die Zurückgewinnung des Fraktionsstatus hoffen, sollte sie den Wahlkreis Changwon-Seongsan des im letzten Jahr verstorbenen Abgeordneten Roh Hoe-chan sichern.