Verteidigungsministerium äußert erstmals Bedauern über Jeju-Aufstand

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat 71 Jahre nach dem Ausbruch des Jeju-Aufstands erstmals offiziell Bedauern geäußert.Das Ministerium teilte am Mittwoch mit, den Geist des Jeju 4.3 Sondergesetzes zu respektieren und tiefes Bedauern und Beileid darüber zu empfinden, dass Bewohner der Provinz Jeju im Zuge der Niederschlagung des Aufstands ums Leben kamen.Es ist das erste Mal, dass das Verteidigungsministerium Bedauern zum Jeju-Aufstand äußerte.Die entsprechende Stellungnahme verlas ein Ministeriumsvertreter vor Reportern. Er sagte, die Stellungnahme bedeute, dass das Ministerium den Geist des Sondergesetztes zum Jeju-Aufstand achte. Laut dem Gesetz umfasse der Vorfall die Unruhen am 3. April 1948 und bewaffnete Auseinandersetzungen bis zum 21. September 1954 auf Jeju sowie deren blutige Niederschlagung gegen die Inseleinwohner.Der stellvertretende Verteidigungsminister Suh Choo-suk wird heute einen Gedenkraum für die Opfer des Jeju-Aufstandes auf dem Gwangwhamun-Platz in Seoul besuchen und seine Anteilnahme äußern.