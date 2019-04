Nationales Uber startet Taxiruf-Service in Seoul

Die globale Utility-Plattform Uber startet einen Taxiruf-Service in Seoul.



Uber teilte am Dienstag mit, den Service Uber Taxi auf allgemeine Taxis zu erweitern.



Sollte man in der Uber-Applikation ein Taxi wählen und rufen, wird ein in der Nähe befindliches Taxi automatisch bereitgestellt. Dem Kunden werden der Fahrername, dessen Foto und Informationen über das Fahrzeug angezeigt.



Der Dienst ist dem Kakao T oder T map Taxi zwar ähnlich, jedoch wird keine Information über den zu erwartenden Fahrpreis angeboten. Auch eine Bezahlung innerhalb der Applikation ist unmöglich. Die Gebühr wird anhand des Taximeters im Taxi berechnet, der Kunde soll die Gebühr direkt an den Fahrer zahlen.



Ein weiterer Unterschied zu anderen Applikationen liegt darin, dass der Fahrer nicht über das Ziel informiert wird, bevor der Kunde in das Taxi einsteigt.



Uber hatte 2013 in Südkorea einen Mitfahrdienst gestartet, wurde jedoch 2015 zu einer Geldstrafe verurteilt und stellte den Service ein. Weitere Uber-Dienste wie ASSIST und TRIP kamen in Südkorea nicht gut an.