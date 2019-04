ADB senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat seine Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft für dieses Jahr um 0,1 Prozentpunkte gesenkt.Die ADB ging in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick 2019 für Asien davon aus, dass Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr um 2,5 Prozent wachsen werde. Noch im Dezember war mit 2,6 Prozent gerechnet worden.Für das kommende Jahr wurde ebenfalls 2,5 Prozent Wachstum prognostiziert.Die ADB korrigierte die Wachstumsprognose für ihre 45 asiatischen Mitgliedstaaten im laufenden Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent nach unten. Für das kommende Jahr wurde eine Zuwachsrate von 5,6 Prozent prognostiziert.Die Bank begründete die Senkung mit dem verlangsamten Wachstumstempo in den USA und Europa und den zugenommenen Spannungen im Handel.