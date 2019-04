Regierung will Ende Apil einen in die DMZ führenden Wanderweg eröffnen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will Wanderwege in die entmilitarisierte Zone DMZ anlegen.Einen Plan hierfür gab die Regierung am Mittwoch bekannt.Die Wanderwege werden in drei Regionen angelegt, in denen nach der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom letzten September Bemühungen um einen Spannungsabbau unternommen werden.Ein Wanderweg im Westen soll von Paju über den Berg Dora zum Dorf Daesong-dong innerhalb der DMZ führen. Die Strecke im Osten soll in Goseong beginnen und zu einer Beobachtungsstation führen, von wo aus man den Berg Geumgang in Nordkorea sehen kann. In der zentralen Region wird ein Wanderweg vom Hügel Baengma in Cherwon zum Hügel Hwasalmeori, einem zentralen Gefechtsfeld während des Koreakriegs, führen.Der Wanderweg im Osten wird Ende April probeweise eröffnet. Ab dem 11. April können sich Interessenten im Internet um eine Teilnahme bewerben. Die Teilnehmer werden dann per Losung ermittelt.In den restlichen Regionen wird eine Entscheidung über den Start des Wanderprogramms gefallen, nachdem wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Besucher getroffen sind.Die Regierung will die vorhandenen Straßen und Stacheldrahtzäune weiter nutzen, um die Naturzerstörung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Auf eine künstliche Entwicklung werde nach Möglichkeit verzichtet.