Südkoreas Devisenreserven steigen auf 405,2 Milliarden Dollar

Südkoreas Devisenreserven sind im März nach einem Rückgang im Februar wieder angestiegen.Nach Angaben der Zentralbank am Mittwoch betrugen die Devisenvorräte Ende März 405,25 Milliarden Dollar. Das sind 580 Millionen Dollar mehr als einen Monat zuvor.Das Volumen hatte seit dem vergangenen Dezember den dritten Monat in Folge zugenommen, bevor im Februar schließlich ein Rückgang verbucht wurde.Die Notenbank führte den erneuten Anstieg vor allem auf die Zunahme des Gewinns aus der Verwaltung von Vermögenswerten in Fremdwährung zurück.Südkorea verfügt mit Stand von Ende Februar über den achtgrößten Devisenschatz der Welt. Spitzenreiter ist China mit 3,09 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.