Gerechtigkeitspartei und LKP siegen bei Nachwahlen zum Parlament

Bei den Nachwahlen zum Parlament am Mittwoch haben die Gerechtigkeitspartei und die Freiheitspartei Koreas (LKP) jeweils einen Sitz gewonnen.Die Gerechtigkeitspartei konnte den Wahlkreis Changwon-Seongsan verteidigen. Dieser war der Wahlkreis des im letzten Jahr verstorbenen Abgeordneten Roh Hoe-chan.Ihr Kandidat Yeo Young-guk lag bei der Auszählung der Stimmen von Anfang an hinter dem LKP-Kandidaten. Er konnte ihn jedoch überholen, als die Stimmen zu 99 Prozent ausgezählt wurden. Yeo erzielte einen dramatischen Sieg mit einem Vorsprung von nur 504 Stimmen.In Tongyeong-Goseong gewann Jeong Jeom-sig von der LKP mit 59,47 Prozent der Stimmen. Er siegte mit einem großen Vorsprung vor Yang Moon-seok von der Minjoo-Partei Koreas, der auf Platz zwei kam.Jeong war Staatsanwalt und gilt als Vertrauter von LKP-Chef Hwang Kyo-ahn, der ebenfalls Staatsanwalt war.Mit dem Sieg konnte die LKP ihren Rückstand auf die Regierungspartei bei der Zahl der Parlamentssitze auf 14 verringern. Die Gerechtigkeitspartei verfügt nun über sechs Mandate.Bei den Nachwahlen zu den Kommunalwahlen siegte die Partei für Demokratie und Frieden in Jeonju. In zwei Wahlkreisen in Mungyeong siegte die LKP.