US-Generalstabschef bekräftigt Zuversicht Südkoreas und der USA für Truppenbereitschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA sind laut einem hochrangigen US-Militär zuversichtlich, dass sie eine angemessene Militärbereitschaft auch weiterhin aufrechterhalten können.Das sagte der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, Joseph Dunford, hinsichtlich der jüngst neu organisierten gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA. Laut seinem Büro machte Dunford die Äußerung, nachdem er am Dienstag (Ortszeit) dem südkoreanischen Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo den Orden Legion of Merit verliehen hatte.Dunford betonte, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis eine Stütze für Stabilität und Sicherheit in Nordostasien sei. Er bezeichnete die Vorbereitung des künftigen Transfers der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea als eine wichtige Angelegenheit zwischen den beiden Ländern.Jeong diskutierte während seines viertägigen Aufenthalts in Washington mit der US-Seite über aktuelle Verteidungsangelegenheiten zwischen Südkorea und den USA.Jeong betonte bezüglich gemeinsamer Übungen, dass Übungen und Manöver mittels fortgeschrittener Waffensysteme und in einer modifizierten Weise abgehalten würden. Er trat inzwischen bereits seine Heimreise an.