Pompeo bekräftigt beim Treffen mit IAEA-Chef Unterstützung für nukleare Nichtverbreitung

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat gegenüber dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Unterstützung der USA für die nukleare Nichtverbreitung bekräftigt.Das teilte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit.Minister Pompeo sei heute in Washington mit dem IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano zusammengekommen. Er habe die Unterstützung der USA für die Arbeit der IAEA bei der Stärkung der nuklearen Nichtverbreitung und der Förderung der friedlichen Nutzung der Nuklearenergie bekräftigt, hieß es.Amano sei nach Washington gekommen, nachdem er in New York dem UN-Sicherheitsrat über die Stärkung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen berichtet habe, hieß es weiter.