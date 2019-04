US-Sicherheitsberater trifft spanischen Außenminister

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, ist am Mittwoch (Ortszeit) mit dem spanischen Außenminister Josep Borrell zusamengekommen.Das teilte Bolton auf Twitter mit. Er habe sich heute mit Borrell getroffen, um darüber zu diskutieren, wie Spanien und die USA die sich verschlechternde Krise in Venezuela und die Instabilität in Nordafrika angehen könnten.Bolton schrieb nicht, ob der Einbruch in die nordkoreanische Botschaft in Spanien im Februar thematisiert wurde. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass beide über gestohlene Daten sprachen, die die anti-nordkoreanische Gruppe „Free Joseon“ an die US-Bundesermittlungsbehörde FBI weitergeleitet haben soll.Free Joseon hatte sich jüngst zu dem Einbruch bekannt und behauptet, dass es gestohlene Informationen aus der nordkoreanischen Botschaft mit dem FBI geteilt habe. Der US-Sender NBC bestätigte unter Berufung auf eine Quelle der Justizbehörden die Behauptung.