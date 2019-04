Ex-USFK-Kommandeur fordert Fonds für Nordkoreas wirtschaftliche Entwicklung

Photo : YONHAP News

Vincent Brooks, der frühere Kommandeur der US-Truppen in Korea (USFK), hat die Einrichtung eines Fonds für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas gefordert, um dessen Denuklearisierung zu voran zu treiben.Den entsprechenden Vorschlag machte Brooks am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Forum der Organisation Korea Society in New York.Nordkorea sollte mit eigenen Augen feststellen können, dass Bargeld für die Unterstützung dessen wirtschaftlicher Entwicklung bereitstehen würde, sollte das Land nuklear abrüsten, sagte er.Die Welt müsse einen spezifischen und konkreten Plan für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas vorlegen, unter der Voraussetzung, dass die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats beibehalten würden. Auf diese Weise müsse Nordkorea zu substanziellen Maßnahmen zur Denuklearisierung bewegt werden, betonte er.Die Wiederaufnahme der Produktion im Industriekomplex Kaesong und von Touren zum nordkoreanischen Berg Geumgang seien innerkoreanische Angelegenheiten und unterschieden sich von internationalen Angelegenheiten betreffend Nordkoreas wirtschaftlicher Entwicklung, hieß es weiter.