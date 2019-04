Koreanische Mobilfunkanbieter starten 5G-Dienste

Photo : YONHAP News

Die drei größten Mobilfunkanbieter Südkoreas haben am Abend von Mittwoch auf Donnerstag überraschend die weltweit erste Kommerzialisierung des Mobilfunks der fünften Generation gefeiert.Die Unternehmen starteten am Mittwoch um 23 Uhr ihre 5G-Dienste für die ersten 5G-Abonnenten. Ab dem Donnerstagvormittag werden allgemeine Abonnenten für das 5G-Smartphone-Modell Galaxy S10 5G angeworben.Der Start der 5G-Dienste für allgemeine Abonnenten wird wie ursprünglich geplant am Freitag erfolgen.In Südkorea war eigentlich die Inbetriebnahme kommerzieller 5G-Dienste in Südkorea für Freitag vorgesehen. Laut einem Branchenvertreter wurde der Plan vorgezogen, weil Verizon, der größte Mobilfunkanbieter der USA, laut Informationen seine 5G-Dienste nicht am 11. April sondern bereits am 4. April starten könnte.