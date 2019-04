Südkoreas Außenministerin trifft auf Finanzminister Saudi-Arabiens

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat sich am Mittwoch mit Saudi-Arabiens Finanzminister zu Gesprächen über verstärkte Kooperationen zwischen den zwei Nationen getroffen.Laut Angaben von Seouls Außenministerium hat sich Kang mit Mohammad Al-Tuwaijri bei dem Treffen in Seoul darauf geeinigt, einen Gipfel zwischen den Staatsoberhäuptern der zwei Länder zu einem angemessenen Zeitpunkt zu arrangieren.Seit der Etablierung gemeinsamer diplomatischer Beziehungen im Jahr 1962 haben die Länder ihre Zusammenarbeit von Infrastrukturprojekten auf verschiedene Felder erweitert, darunter im Energiesektor, bei der Verteidigung und dem Gesundheitssystem.Zudem einigten sich die zwei Minister, weitere bilaterale Projekte bei der 19. Sitzung eines gemeinsamen Komitees zu besprechen, das im zweiten Halbjahr 2019 in Saudi-Arabien stattfinden wird.