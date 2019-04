US-Kommandeur: Nordkorea plant ICBM-Produktion und Einsatz

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines US-Kommandeurs stünden die Produktion und Stationierung ballistischer Interkontinentalraketen (ICBM) durch Nordkorea kurz bevor.Es sei fast sicher, dass Nordkorea Pläne für Angriffe auf das US-Festland bei Eventualitäten habe, sagte Terrence O’Shaughnessy, der Kommandeur des Nördlichen Kommandos der USA und des Nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (NORAD).Die entsprechende Äußerung habe er am Mittwoch bei einer Anhörung in einem Unterkomitee des Streitkräfteausschusses des Senats gemacht, berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag.Nordkorea habe 2017 Tests mit Interkontinentalraketen, die das US-Festland erreichen könnten, erfolgreich abgeschlossen. Danach habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erklärt, dass die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet abgeschlossen worden seien. Das deute darauf hin, dass die Produktion und der Einsatz von ICBM bevorstünden, äußerte der Kommandeur in einer schriftlichen Antwort.Kim habe fast gewiss Pläne, diese Waffen gegen die USA einzusetzen, sollte ein Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen, betonte O’Shaughnessy.