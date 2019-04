Nordkoreas Machthaber besucht Baustellen in Samjiyon

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mehrere Baustellen im Landkreis Samjiyon besichtigt.Das berichteten nordkoreanische Medien wie etwa die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Kim wurde über den Stand der örtlichen Bauarbeiten der ersten Stufe unterrichtet, die sich in der Endphase befinden. Gebaut werden unter anderem 1.900 Wohnhäuser.Kim sagte laut Medienberichten, die Entwicklung des Landkreises Samjiyon stelle einen erbitterten Kampf gegen feindselige Kräfte dar, die Nordkoreas Zukunft im Weg stehen würden.Nordkorea propagiert Samjiyon als heilige Stätte, wo der Staatsgründer Kim Il-sung seine Aktivitäten gegen die japanischen Kolonialherren durchgeführt haben soll, und als Geburtsort von Kim Jong-il, dem verstorbenen Vater von Kim Jong-un.Kim Jong-un hatte gefordert, bis Oktober im kommenden Jahr, dem 75. Gründungsjubiläum der Arbeiterpartei, große Bauarbeiten in Samjiyon zu beenden und den Landkreis zum reichsten Ort in Nordkorea zu machen.Kim hatte früher vor wichtigen Entscheidungen Samjiyon besucht. Angesichts des neuen Besuchs wird davon ausgegangen, dass Kim anlässlich der ersten Sitzung der neu gewählten Obersten Volksversammlung in einer Woche seine Pläne für die Zeit nach dem Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi vorlegen könnte.