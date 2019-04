Internationales US-Senatsausschuss verabschiedet Resolution zu Bündnissen mit Südkorea und Japan

Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats hat am Mittwoch (Ortszeit) eine Resolution verabschiedet, in der die Wichtigkeit der Bündnisse der USA mit Südkorea und Japan betont wird.



Die Resolution hatte der Demokrat Bob Menendez gemeinsam mit dem Republikaner und dem Vorsitzenden des Unterkomitees für Ostasien und Pazifik Cory Gardner sowie seinem Parteikollegen Ed Markey am 12. März eingereicht.



Die Resolution dient dazu, den Sinn des Senats für die Wichtigkeit und Vitalität der Allianzen zwischen den USA mit Südkorea und Japan und ihre trilaterale Kooperation bei der Verfolgung gemeinsamer Interessen zum Ausdruck zu bringen.



Die Bündnisse zwischen Japan und den USA und zwischen Südkorea und den USA seien die Grundlage der regionalen Stabilität in Asien, auch gegen die Bedrohung, die das Regime in Pjöngjang darstelle, steht in der Resolution.



Darin wurde aufgezählt, wie viele Opfer es aufseiten Südkoreas und der USA im Koreakrieg gab. Die Allianz zwischen Südkorea und den USA sei auf Blut aufgebaut worden, hieß es.