Deutschlands Ex-Außenminister hält schnelle Abschaffung von Nordkoreas Atomwaffen für wenig wahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des früheren deutschen Außenministers Sigmar Gabriel ist es wenig wahrscheinlich, dass Nordkorea seine Atomwaffen schnell abschaffen wird.Die Entwicklung von Atomwaffen sei für die Parteielite Nordkoreas quasi wie der Abschluss einer Lebensversicherung gegen einen versuchten Regimewechsel von außen, sagte Gabriel in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Der Tagesspiegel“. Er halte es für wenig wahrscheinlich, dass die Führung des Landes diese Lebensversicherung sehr schnell wieder kündige.Gabriel hatte Ende März Nordkorea besucht. Er habe über den früheren Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, Wolfgang Nowak, die Anfrage aus Nordkorea erhalten, ob er das Land besuchen wolle, sagte der Ex-SPD-Chef.Die offizielle Einladung hatte der für internationale Angelegenheiten zuständige Vizevorsitzende der Arbeiterpartei, Ri Su-yong, geschickt. Gabriel war in Pjöngjang mit Ri Su-yong und Außenminister Ri Yong-ho zusammengekommen.Er wies darauf hin, dass sich Südkorea um Entspannung zu Nordkorea bemüht und sich sogar US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber trifft. Europäer sollten überlegen, ob sie nicht aktiver werden könnten.Gabriel betonte, dass seine Nordkorea-Reise privat gewesen sei. Er sei weder mit einem öffentlichen Auftrag nach Nordkorea geflogen, noch sei die Reise von öffentlichen Stellen organisiert oder bezahlt worden. Alles andere als die Bezeichnung „Privatreise“ wäre eine Anmaßung.Beobachter meinten, dass Gabriels Nordkorea-Reise mit deutschen Behörden in Zusammenhang stehen könnte, da er Wirtschafts- und Außenminister war und die SPD leitete.