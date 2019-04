Innerkoreanisches Kaesong-Unternehmer rufen Trump zu Sanktionsausnahme auf

Im Industriepark Kaesong angesiedelte südkoreanische Unternehmer haben US-Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, für innerkoreanische Kooperationsprojekte eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Nordkorea zu gewähren.



Der Verband der in Kaesong ansässigen Unternehmen gab am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Seoul einen entsprechenden Aufruf bekannt. Wegen der Schließung der Industriezone Kaesong werde der Lebensunterhalt von mehr als 200.000 Einwohnern in Süd- und Nordkorea gefährdet, hieß es darin.



Die Gruppe appellierte an Trump, den innerkoreanischen Industriekomplex von Sanktionen auszusparen. Eine Sanktionsausnahme für innerkoreanische Geschäfte könne ein Schlüssel für die Bewältigung der festgefahrenen Lage zwischen Nodkorea und den USA werden, hieß es.



Die südkoreanische Regierung hatte im März erneut eine Entscheidung über einen Antrag von Unternehmern auf einen Nordkorea-Besuch zur Überprüfung ihrer Anlagen in Kaesong verschoben.