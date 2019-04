Regierungsbeamter: Diskussionen zwischen Südkorea und USA über Gipfelagenda verliefen gut

Photo : KBS News

Die Beratungen zwischen Südkorea und den USA über die Tagesordnung des anstehenden Gipfels sind reibungslos verlaufen.Das deutete Kim Hyun-chong, der zweite Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, noch vor dem Antritt seines Heimflugs am Mittwoch (Ortszeit) in New York an. Er besuchte Washington, um mit der US-Seite Gipfelthemen zu koordinieren.Kim nannte jedoch keine Details der Diskussionen. Er betonte allerdings, dass die Verhandlungen über die Denuklearsierung Nordkoreas fortgesetzt werden müssten.Die Frage, ob Pläne zur innerkoreanischen Wirtschaftskooperation bei der Besprechung der Gipfelagenda thematisiert wurden, verneinte Kim. Sein Vorgesetzter Chung Eui-yong sagte unterdessen bei einer Parlamentssitzung bezüglich einer eventuellen Thematisierung der Wiederaufnahme innerkoreanischer Kooperationsprojekte wie die Industriezone Kaesong, dass die Staatschefs beim anstehenden Gipfel über verschiedene Angelegenheiten diskutieren würden.Kim verlor kein Wort über die Möglichkeit, noch vor dem Spitzentreffen mit den USA einen Sondergesandten nach Nordkorea zu schicken. Kim äußerte diesbezüglich, dass verschiedene Optionen überprüft würden.