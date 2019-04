Zwei Knochen vermutlich von Kriegsgefallenem in DMZ gefunden

Photo : YONHAP News

Erstmals nach dem Beginn der Ausgrabungsarbeiten in der Demilitarisierten Zone (DMZ) sind vermutlich Knochen eines Gefallenen im Koreakrieg gefunden worden.Das Verteidigungsministerium teilte mit, am Donnerstag bei den Arbeiten zur Minenräumung in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori in Cheorwon zwei Knochen gefunden zu haben. Diese würden vermutlich von einem im Koreakrieg Gefallenen stammen.Es handelt sich um zwei Unterarmknochen, die rund 20 Zentimeter lang sind.Die Gebeine werden später zur Behörde für Bergung und Identifikation von Kriegsgefallenen geschickt, um eine präzise Untersuchung und DNA-Analyse zur Feststellung der Identität durchzuführen.Süd- und Nordkorea hatten gemäß einem Militärabkommen von vergangenem September beschlossen, am 1. April am Hügel Hwasalmeori ein gemeinsames Projekt für die Ausgrabung von Gebeinen gefallener Soldaten zu beginnen. Südkorea begann jedoch am Montag die grundlegenden Arbeiten alleine, weil Nordkorea auf die Anfrage zum Start des Projekts nicht reagiert hatte.