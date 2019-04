Mobilfunkanbieter feiern Start von 5G-Diensten für die Öffentlichkeit

Photo : KBS News

Die drei großen Mobilfunkanbieter bieten ab dem heutigen Freitag ihre 5G-Dienste in vollem Umfang an.Am Freitag organisierten die Mobilfunkanbieter mehrere Veranstaltungen anlässlich des Starts der 5G-Dienste für allgemeine Kunden. KT lud 50 Kunden zu einer Veranstaltung in Seoul ein, um die Vermarktung des 5G-Smartphone Galaxy S10 5G zu feiern. Auch SK Telecom feierte mit 30 Kunden in Seoul, LG Uplus führte bereits am Donnerstag ein Vorabendfest durch.Die Mobilfunkanbieter hatten überraschend am Mittwoch, damit zwei Tage früher als geplant, die weltweit erste Kommerzialisierung des Mobilfunks der fünften Generation gefeiert. Sie hatten ihre 5G-Dienste zunächst für ihre ersten Kunden gestartet. Der vorgezogene Start wurde wegen Spekulationen beschlossen, dass US-Mobilfunkanbieter Verizon seine 5G-Dienste nicht am 11. April, sondern bereits am 4. April starten könnte.Wie verlautete, komme das Galaxy S10 5G unerwartet gut an. KT nahm von Montag bis Donnerstag Vorbestellungen für das Modell entgegen. Bisher erreichte man etwa 40 Prozent im Vergleich zu den Vorbestellungen der am 8. März vermarkteten Galaxy S10 LTE-Modelle.