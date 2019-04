KCNA: Mehlspende aus Russland in Nordkorea eingetroffen

Photo : KBS News

Eine von Russland gespendete Mehllieferung ist am Dienstag im nordkoreanischen Hafen von Hungnam eingetroffen.Die Spende würde von der russischen Regierung über das UN-Welternährungsprogramm (WFP) stammen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Details über das Volumen der Lieferung wurden jedoch nicht genannt.Die russische Botschaft in Pjöngjang hatte allerdings zuvor mitgeteilt, dass Russland am 4. März insgesamt 2.090 Tonnen Mehl als Hilfsgüter geschickt habe. Die Lieferung sei teilweise im Hafen von Chongjin ausgeladen worden. Die zweite Hälfte sei nach Hungnam weitertransportiert worden.WFP-Exekutivdirektor David Beasley hatte in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Guardian“ am Mittwoch (Ortszeit) gesagt, dass Nordkorea eine schwere Nahrungsmittelknappheit erleide. Russland habe darauf reagiert und schicke nun 50.000 Tonnen Mehl. China würde auch etwas unternehmen.