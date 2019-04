Moon ernennt Chin Young zum Innenminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Freitag Chin Young zum Minister für Inneres und Verwaltung ernannt.Das teilte das Präsidialamt mit.Die Nationalversammlung hat am Donnerstag einen Anhörungsbericht für Chin angenommen, was eine Zustimmung für den Kandidaten bedeutet.Moon bat am Dienstag das Parlament erneut darum, fehlende Anhörungsberichte für drei von fünf Ministerkandidaten bis Sonntag zu schicken.Drei Oppositionsparteien mit der absoluten Mehrheit im Parlament verkündeten allerdings, der Ernennung von zwei Kandidaten für die Posten des Vereinigungsministers und des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen nicht zuzustimmen.Moon wird voraussichtlich am Montag die beiden Minister trotz des Widerstands der Opposition ernennen, wie er bereits seit seinem Amtsantritt acht Minister ohne Zustimmung der Nationalversammlung ernannt hatte.