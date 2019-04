Präsident Moon besucht wegen Waldbrand in Gangwon erneut Zentrum für Krisenmanagement

Photo : KBS News

Nach dem Ausbruch eines verheerenden Waldbrandes in der Provinz Gangwon ist Präsident Moon Jae-in stets auf dem Laufenden gehalten worden.Moon leitete um 0.20 Uhr eine Dringlichkeitssitzung im Zentrum für Krisenmanagement im Präsidialamt. Er besuchte um elf Uhr das Zentrum erneut, um sich in Echtzeit über die Situation zu informieren.Moon wurde in einem Videotelefongespräch von Innenminister Kim Boo-kyum unterrichtet, der inzwischen ins Katastrophengebiet reiste. Moon forderte, gründlich zu kontrollieren, ob es noch weitere, nicht ausgelöschte Flammen gibt. Er ordnete zudem an, sich um die Sicherheit der Einwohner und auch der Einsatzkräfte zu kümmern.Das Präsidialamt teilte mit, am Donnerstagabend den ersten Vizechef des Büros für nationale Sicherheit, Kim You-geun, ins Zentrum für Krisenmanagement geschickt zu haben, um eine Sitzung wegen des Waldbrandes zu eröffnen.Sicherheitschef Chung Eui-yong kehrte gegen 23 Uhr von einer Sitzung des parlamentarischen Lenkungsausschusses zurück und prüfte die Situation. Um 23.15 Uhr wurde eine dringliche Anweisung von Präsident Moon erteilt.Moon leitete am Freitag um 0.20 Uhr eine Dringlichkeitssitzung und forderte, alles daran zu setzen, den Brand zu bekämpfen.Der neu ernannte Innenminister Chin Young wird nach Angaben des Präsidialamtes vor Ort die Arbeit von seinem Vorgänger Kim übernehmen, der sich derzeit in dem Katastrophengebiet befindet.Auf die Frage, ob es wegen der Parlamentssitzung zu einer Verspätung bei der Reaktion gekommen sei, antwortete das Präsidialamt, dass dringende Maßnahmen von dem Nationalen Zentrum für Katastrophenschutz getroffen worden seien.