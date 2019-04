Umfrage: Zustimmungswert für Präsident Moon auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Laut neuen Umfrageergebnissen ist der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in auf dem tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt gefallen.Das ergab eine Umfrage, für die Gallup Korea von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.003 Wähler befragte.41 Prozent der Befragten, damit zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, bewerteten Moons Arbeit positiv.Dagegen stieg die Quote der Befragten, die von einer schlechten Amtsführung sprachen, um drei Prozentpunkte auf 49 Prozent. Damit erreichte der Anteil der Skeptiker den höchsten Stand seit Moons Amtsantritt im Mai 2017.16 Prozent, damit der größte Anteil, nannten als Grund für die positive Einschätzung die Verbesserung der Beziehungen mit Nordkorea.Der größte Grund für die negative Bewertung war die unzureichende Lösung von Angelegenheiten betreffend Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger. 38 Prozent teilten diese Antwort.Unter den Parteien erhielt die regierende Minjoo-Partei Koreas 37 Prozent Zustimmung, zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die Freiheitspartei Koreas verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 23 Prozent. Die Gerechtigkeitspartei kam auf neun Prozent, die Bareunmirae-Partei auf sechs Prozent und die Partei für Demokratie und Frieden auf ein Prozent.Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.