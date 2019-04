Photo : KBS News

Südkorea teilt Informationen über die Waldbrände in der Provinz Gangwon mit Nordkorea.Aktuelle Informationen in der mit Nordkorea benachbarten Provinz werden an den Norden über das Verbindungsbüro in Kaesong weitergeleitet, sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums Lee Yoo-jin.Im Verbindungsbüro sind rund zehn Nordkoreaner im Dienst.Präsident Moon Jae-in ordnete an, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten für den Fall, dass sich Waldbrände in den Norden ausbreiten könnten.